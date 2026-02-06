超短期決戦となった衆院選で、SNSの活用が広がっています。県内選挙区をめぐって何が話題になっているのでしょうか。旧ツイッター、「X」の投稿を分析しました。 衆議院解散の先月23日からきのうまでに、「富山」と「衆議院選挙」の言葉を含む投稿や拡散が何件あったかを調べました。解散した23日はおよそ650件、公示日の27日も700件ほどの投稿数でしたが、29日は1700件余り、30日には期間中最も多いおよそ2000件まで増え