男子リュージュ1人乗りの公式練習で滑走する小林誠也＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】リュージュ男子1人乗りで24歳の小林誠也（中外印刷）は「ぼろぼろだった」という初出場の2022年北京大会後、充実した環境を誇る米国チームとともにトレーニングを積んできた。5日の公式練習後「いけると思う。（会場の）氷をつかめている」と笑顔で手応えを口にした。日本の戸城正貴コーチが米国指導者と親