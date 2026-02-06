６日午後７時１７分頃、ＪＲ埼京線の新宿―渋谷駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線は大崎―大宮駅間の上下線で、また、山手線が内回り・外回りで運転を見合わせていたが、同８時５３分に再開した。湘南新宿ラインも新宿駅以南の列車で一時見合わせが起きた。