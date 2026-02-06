自分がもし死んだら……。どんなふうにお別れをしてほしいか、考えたことがあるママも少なくないのではないでしょうか。今は生き方同様に、亡くなった後のお葬式のスタイルや埋葬方法も多様化しています。そのなかでも、通夜や告別式などの儀式を行わずに直接火葬場にご遺体を搬送し、火葬のみで見送る「直葬（ちょくそう）」に関して、あるママからこんな疑問が寄せられました。『ママスタを見ていると、「自分が死んだら直葬でい