?¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò?¤«¤éÁá30Ç¯¡¢¸½ºß¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÊì¤Ë?¥Þ¥Ê¥«¥Ê?¤³¤È½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¤¬¡¢Ëå¡¦²ÂÆà¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü2·î5Æü¤Ï¤Õ¤¿¤´¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Î»ä¤¿¤Á¤È39ºÐ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¡¢Å½¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¸½ºß¤Î»Ñ¡¢2ËçÌÜ¤Ï91Ç¯4ºÐº¢¡¢3ËçÌÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÍÄ¤¤º¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©2ËçÌÜ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¡©(3ËçÌÜ¤Ï¡Ä¤´Â¸