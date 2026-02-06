超短期決戦となった衆院選は、2026年2月8日に投開票を迎えます。JNNでは2月3日から2月5日までインターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。 【写真を見る】【衆院選・静岡の終盤情勢】静岡県内は自民党が野党の議席を奪還か 序盤情勢からさらに支持を伸ばす 自民党が序盤情勢からさらに支持を伸ばしており、静岡県内の選挙区でも自民党が野党の議席を奪還する可能性があります。県内8つの選挙区そ