【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝浜口真実】リュージュ男子１人乗りの小林誠也（中外印刷）が５日、競技会場のコルティナ・スライディングセンターで公式練習に臨み、「不安や緊張はあるが、だいぶ氷をつかめている」と意気込んだ。同センターは１９５６年のコルティナダンペッツォ大会の施設跡地に再建された。昨年１１月に行われたテスト大会にも参加した小林は「平らなところが多いが、アップダウンもあるコースで（