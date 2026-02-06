ボートレース平和島の「BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東中杯」は予選3日間を終え、7日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は5号艇の上田洋平（49＝滋賀）だ。初日は6号艇1走で4着だった上田。2日目は2、1号艇の好枠2走だった。的確に差しと逃げを決めて連勝を飾り、リズムアップに成功した。迎えた3日目はまず5号艇の前半2Rで登場。1Mは5コースから中を割り1周バックに入ったところで3番手につけ