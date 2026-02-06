千葉県市川市は、ペットボトルの分別収集を４月に始めると発表した。分別収集を行っていないのは県内で同市と佐倉市の２市だけ。田中甲市長は４日の定例記者会見で、「遅ればせながら周回遅れで徹底する」と述べた。市川市は現在、ペットボトルをプラスチック製容器包装のごみと一緒の指定袋で混合収集している。中間処理施設に運ばれ、再資源化されているが、分別作業に手間がかかっていた。同市は環境先進都市を目指してお