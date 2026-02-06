俳優でアーティストのNOAが主演を務める、MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』(2月12日スタート毎週木曜24:59〜)の追加キャストが、公開された。MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』同作は、電子コミック累計50万部を突破している同名コミックの実写化。日本だけでなく韓国でも読者を魅了しており、芸能界の裏側を舞台に登場人物たちが次々闇落ち、変貌していくヤンデレ系ラブ・サスペンス。仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた駆
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
- 2. 「札束ダンス」102万円なくす
- 3. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 4. はしか感染男性、病院利用 大阪市内、地下鉄乗車も
- 5. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
- 6. 父から性的虐待 モデルが明かす
- 7. スタバ 持ち帰り用紙袋を有料化
- 8. 女児と20代女性がはしか感染 岩手で陽性、海外渡航なし
- 9. 価格800万超え 新ステップワゴン
- 10. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
- 1. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
- 2. 「札束ダンス」102万円なくす
- 3. はしか感染男性、病院利用 大阪市内、地下鉄乗車も
- 4. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
- 5. スタバ 持ち帰り用紙袋を有料化
- 6. 女児と20代女性がはしか感染 岩手で陽性、海外渡航なし
- 7. 首相の「負傷シーン」ネット憤慨
- 8. インフルB型が急増 熱が出にくい
- 9. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
- 10. 盗んだスマホを交番に届け謝礼金詐取か 57歳男を逮捕
- 1. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
- 2. 「皇室が消滅しかねない」と警鐘
- 3. トランプ氏「高市首相を全面的に支持」、選挙期間中に異例の表明…「日本国民を決して失望させない！」とも
- 4. 神谷代表「今回は逆風で厳しい」
- 5. 逮捕の保育士 保護者間で悪評も
- 6. 杉田氏 裏金議員批判に「反論」
- 7. 「国民に血流して頂く」発言波紋
- 8. 自民議員「曖昧回答」に疑問の声
- 9. 「映画代まで取るのか」不満続出
- 10. みずほ銀行が高市首相に怒る事態
- 1. 中国、パナマでの新規事業停止
- 2. 4億年前の陸上生物「説明不能」
- 3. 金正恩氏娘 権力に酔いしれる?
- 4. 中国の「ローテク」ぶりに注目
- 5. ウ捕虜兵士 北朝鮮に送還で虐待?
- 6. トランプ氏「高市首相を全面的に支持」宣言…日本は「戦争ができる国」になるのか
- 7. 交流サイトに「総統の首斬れ」
- 8. 助けてくれない 韓領事館は釈明
- 9. 死刑求刑も執行可能性は低い? 韓
- 10. 米FBIへの通報内容…明らかに
- 1. ahamo契約で後悔する人の共通点
- 2. PayPayカード 6月に一部改悪か
- 3. 美容師から理容師「貯金消える」
- 4. 3年で退任 トヨタ社長が語る決断
- 5. ビットコイン史上最高値から半減
- 6. KDDI子会社 2460億円架空取引か
- 7. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
- 8. 金価格が5％以上急落 取引を中断
- 9. 渦中の永守氏 今は経営無関係か
- 10. 新型「小さいランクル」投入背景
- 1. 今明かされる「ニコパス黒歴史」
- 2. レバテック 採用実態を調査
- 3. 時給1900円 UberEatsの実態&本音
- 4. ソフトバンク・ドコモ・KDDI、「5G」競う
- 5. 画像認識システムの落とし穴となる「ExifのOrientation属性」とは？
- 6. ヘッドフォンアンプ 発売へ
- 7. ライカ、iPhone 17 Proシリーズ向け「Leica LUXケース」を2月に発売
- 8. 現実はテレビドラマを超える精度！ ITを駆使した犯罪捜査の最新事情
- 9. docomo with終了に伴う駆け込みで、キャリアシェアを大きくけん引
- 10. Gmailの「メールにメールを添付する」新機能の使い方と注意点
- 11. [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.113 〜第92回アカデミー賞VFX部門のノミネート作品を決定する「BAKE-OFF」が開催される〜
- 12. NVIDIA GeForce RTX 2050発表。低消費電力でノートPC向け
- 13. ISC BIND 9に複数の脆弱性、アップデートが必要
- 14. 次世代の交通サービス「MaaS」時代に「Yahoo!乗換案内」はどう変わる？ ヤフー責任者を直撃
- 15. 米Google ChromeのAI機能追加へ
- 16. 映画「Michael」US版トレーラー
- 17. Galaxy S26 Ultra「カメラ性能がわかる公式動画」公開、暗所でも高倍率ズームでも従来より鮮明に
- 18. J:COM、吉高由里子さん出演の新テレビCMを2月7日から放送 - 高速無線LANを訴求
- 19. カシオ、G-SHOCK「FIRE PACKAGE」2026年モデル2機種発売
- 20. デザインを生かすための性能がここにある！iidaブランド初のスマートフォン「INFOBAR A01」をベンチマークテスト【レビュー】
- 1. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 2. 五輪地上波で下着姿 中継に驚愕
- 3. 【フィギュア】引退表明の坂本花織 貫禄の演技にネット涙「涙腺緩んだ」「引き込まれる」「感動」
- 4. 五輪 りくりゅうが団体で自己新
- 5. ロコ・ソラーレ 3年ぶり代表に
- 6. 木村葵来「五輪の場に立った」
- 7. 五輪放送席の「声の主」話題沸騰
- 8. エース坂本花織がノーミス熱演78.88点で女子SP1位！ 日本、団体金メダルへ初日2位…8位→6位から急浮上、首位米国と2点差
- 9. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
- 10. トイレ故障 ドイツの拒否に怒り
- 1. 父から性的虐待 モデルが明かす
- 2. 目黒蓮「顔が違う」とファン騒然
- 3. ニコン 過去最大の赤字見通し
- 4. 風俗嬢がアイドル 衝撃の結末
- 5. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
- 6. 首相「最後のお願い」にコメ殺到
- 7. 岡村 元マネの「無礼」に激怒
- 8. ヤングケアラー騒動 批判やまず
- 9. ワンピース 新作アニメ7月に放送
- 10. テレ東退社後「年収10倍」に驚愕
- 1. 妻の流産を喜んだ夫 最低な理由
- 2. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 3. マックで続々終売へ…悲しみの声
- 4. 浮気バレた父の鞄に「謎の機械」
- 5. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
- 6. ユニクロの新作「快適パンツ」
- 7. 高年収なのに女性に選ばれない訳
- 8. UNIQLOコーデ「高見え」テク解説
- 9. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
- 10. 不幸な人生になる理由と対処法
- 11. 母を施設に 45歳長男の甘え露呈
- 12. ホテルの隣 岩盤浴とサウナ
- 13. しまむらの子ども服が超高見えに
- 14. ニキビケア乳液のおすすめ商品19選！綺麗な肌を目指そう
- 15. 《メイベリン ニューヨーク》上向きロングが続くマスカラ「ラッシュニスタ N」が限定グリッターパッケージで3/28〜登場！キラキラのパッケージでテンションアップ
- 16. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
- 17. 現役介護士が同業者に切実な願い
- 18. ももクロ・玉井「メンバーカラーは、もともと戦隊もののゴレンジャーシステム」
- 19. 「갑툭튀（カプトゥクティ）」の意味は？わからなかったらヒントをチェック！
- 20. 【Android】留守番電話サービスの呼び出し時間を変更する方法（ドコモ、au、ソフトバンク）