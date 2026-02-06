2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。カーリング女子で2022年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ所属の藤沢五月選手（34）との笑顔ショットを披露した。「今日はジャケットスタイルでかっちり」中川さんは、2月6日（日本時間7日）開幕のミラノ・コルティナ前に行われた「TEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアム presented by 三井不動産』