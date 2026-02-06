地方交通の人手不足を解消する「一手」となるかもしれません。 鹿児島市で6日、最新の自動運転技術を体験できるイベントが開かれました。この乗り物で私たちの生活はどう変わるのでしょうか？ 丸みを帯びた近未来的なフォルムの車。車内にはハンドルやアクセルがありません。自動運転の電気自動車「RoboBus」です。 国内に生産拠点を置く自動運転車両の開発企業が手がけたもので、搭載されたカメラと高性能レーダӦ