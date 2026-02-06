2月3日、女優の土屋太鳳が節分の日に誕生日を迎え、姉の土屋炎伽とともに豊川稲荷東京別院の節分会に参加した様子をSNSで公開した。和装に身を包んだ姉妹が並ぶ姿は凛とした空気に満ち、写真が投稿されると瞬く間に注目を集めた。土屋は節分と重なった特別な一日について、遠くからも近くからも支えてくれる人々への感謝を丁寧な言葉でつづり、穏やかな心境を伝えている。 この日は、昨年は叶わなかった行事にも恵まれ、晴れやか