東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。6日昼間は青空が広がりましたが、夕方以降は雲の多い空模様となっています。朝の冷え込みは弱く、最低気温は5℃前後となりました。日中の最高気温は13℃ほどと、6日も3月並みの暖かさとなりました。これからの天気です。7日は朝から雲が広がりますが、昼間は日差しが少し届きそうです。夜は再び雲が広がり、雨や雪がぱらつく可能性があり