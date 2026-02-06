ＴＢＳの若林有子アナウンサーが衣装ショットをフォロワーと共有した。若林アナは６日に自身のインスタグラムで「『それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい』今回のＴＳＣは”国民的ドラマ”のファッションコーデ対決ファッションも、デートプランも、見どころ満載！伊藤英明さんも参戦されてます！夜７時〜ぜひご覧ください」とつづり、透け感のある黒のドレスに黒のハイヒールを合わせ、落ち着きのある上品な姿を披露した