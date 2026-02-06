◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節長崎―広島（６日・ピーススタジアム）バルトシュ・ガウル新監督（３８）を迎えた広島は、開幕戦で８年ぶりにＪ１で戦う長崎と対戦し、前半３５分にＭＦ中野就斗のゴールで先制した。中野は右サイド裏でパスを引き出すと、右足の切り返しから左足でゴール左隅へ絶妙なコントロールショット。昨季はルヴァン杯決勝の柏戦で見せたロングスローで話題を集めた２５歳の右ウィングバックが、今