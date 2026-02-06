◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節横浜ＦＭ―町田（６日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで迎えた開幕戦で町田と対戦し、前半を１―３で折り返した。昨年は１勝１分けで、ここ３戦は２勝１分けと相性の良い相手との対戦だったが、前半８分に町田のエリキに先制点を決められた。同１６分に右アキレス腱（けん）断裂から復帰し、２２６日ぶりの公式戦出場を果たしたＭＦ遠野大弥がＰＫを冷静に決めて同点に追いついた