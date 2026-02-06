元AKB48でタレントの西野未姫（26）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第2子の性別を男の子と発表した。西野はこの日の午後1時半ごろにインスタグラムにジェンダーリビール用のオムライス牛丼を投稿。「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづった。西野はエコーを見た時に「えっ！これ絶対男じゃんって見て分かった」と語り、医師からも「男の子」と言われたことからの発表となった。男の子ということを