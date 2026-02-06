岡山市東区西大寺地区に街を盛り上げようと地元・岡山の食材を使った商品で魅力を発信する店が、きょう（6日）プレオープンしました。 【写真を見る】岡山県産の小麦を使ったパンやクラフトビール「Akura Red」を販売する「麦とあんties」 西大寺観音院近くにプレオープン 岡山県産の小麦せときららをブレンドして焼き上げたミルク食パンです。 販売しているのは、岡山市東区西大寺観音院近くに店を構える「