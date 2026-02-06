株式会社アダストリアは2月6日、スタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」と、Bリーグの祭典「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」で上位に名を連ねた7チームとのスペシャルコラボレーションを発表した。同12日より、一部店舗および公式WEBストアにて限定販売を開始する。 今回の企画は、ブランドが掲げる“uni9ue senses（ユニークセンス）”の一つである「LOCAL（地域）