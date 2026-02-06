衆院選について、JNNでは、今月3日からきのう（5日）にかけインターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】岡山・香川の各選挙区終盤の情勢は 岡山1区は、自民党・前職の逢沢一郎氏がやや優勢で、中道改革連合・新人の原田謙介氏が追っています。国民民主党・新人の原紘志氏、参政党・新人の山本安音氏、共産党・新人の住寄聡美氏は厳しい戦いとなっています。