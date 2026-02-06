華乃が、初のEP作品となる『トキメキ詐欺 - EP』を4月15日にリリースする。 （関連：新着MVランキング：鈴木愛理、指先に宿した“3人”の魂2026年の「初恋サイダー」で魅せたBuono!への愛） 本作は、リード曲「トキメキ詐欺」を軸に、甘さとほろ苦さが交錯する恋心を、等身大の視点で描いた楽曲が収録される。 また、EPリリースに先駆け、収録曲「執着地点」を2月20日に先行配信リリース