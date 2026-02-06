東京・渋谷の商業施設「東急プラザ渋谷」と「渋谷サクラステージ」では1月31日〜3月31日、「リアルイカゲーム・ダイニング Shibuya Edition」を開催します。■ “勝者へのご褒美”がテーマの限定メニューも登場同企画は、1月16日より施設内の3階にて期間限定オープンしている「Netflix渋谷リアル・イカゲーム」とのコラボレーションイベントとなります。期間中は、対象店舗にてコラボメニューを展開する「至高の晩餐メニューフェア