株式会社タムロンは2月6日（金）、2035年に向けた長期ビジョンを発表した。売上高1,000億円の実現を掲げ、「総合光学・センシングソリューション企業」を目指す。 中期経営計画「Value Creation 26 ver2.0」の最終年度にあたるのに合わせ、次なるビジョンを再定義したもの。「撮る」（光学）、「測る」（センシング）をキーワードとして提示し、それらを用いた「つなぐ」で社会課題を解決するとする。