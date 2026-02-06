コーセーコスメポートは2月2日より、日やけ止めブランドのサンカットから、サンリオの5キャラクターの特別デザインによる数量限定商品を発売しました。■5キャラクターの顔を大きく描いた限定デザイン発売されたのは、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「クロミ」、「ハローキティ」、「ポチャッコ」の顔が商品の表面に大きく描かれた限定パッケージの5商品。「シナモロール」のデザインで登場するのは、「プロテクトUVス