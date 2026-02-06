発達中の低気圧がオホーツク海を北東に進み、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。北海道地方では、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に、中国地方と近畿地方では、大雪による交通障害に警戒してください。また、北日本から西日本では大雪による交通障害に、全国的に強風や風雪、高波に注意・警戒してください。 ［気象概況］発達中の低気圧がオホーツク海を北東に進んでいます。一方、大陸の高気