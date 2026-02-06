名探偵・明智小五郎の生みの親、江戸川乱歩。その数々の名作もまた、読書体験から生まれ、乱歩のオリジナリティとして昇華された…。エドガー・アラン・ポーと谷崎潤一郎の作品が、乱歩にどのような影響を与えたのか、新刊『本を読む人だけが、“自分の壁”を突破できる』（青春出版社刊）から、抜粋して紹介します。前後編の後編です。>>前編『職場を1年で脱走…江戸川乱歩が働きたくない日々に出会った「運命の日本人作家