【その他の画像・動画等を元記事で観る】 華乃が、初のEP『トキメキ詐欺-EP』を4月15日にリリースすることが決定。併せて、収録曲「執着地点」が2月20日に先行配信リリースされることも発表となった。 ■リリースイベント開催も決定 「ヨワネハキ」や「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」でSNSを中心にバイラルヒットを生み出す音楽プロジェクト・MAISONdesの楽曲「ならない日々 feat. 華乃, MIMI」へ参加し