2月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ソケッツ [東証Ｓ]決算月【3月】2/6発表 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有期間に応じてタワーレコードギフトカード（1500円）やTOHOシネマズギフトカード（3000円）を贈呈する。なお、初回