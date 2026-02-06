去年１年間の消費支出が３年ぶりに増加。大阪・関西万博が貢献です。総務省が発表した２０２５年の家計調査結果によりますと、２人以上の世帯が去年１年間に消費に使った金額はひと月平均３１万４００１円で３年ぶりのプラスとなりました。去年、大阪では半年にわたり万博が開催され、２５００万人を超える人が会場に足を運びました。そうした万博効果もあり、イベント入場料や国内のツアー旅行費を含む「教養娯楽」への支