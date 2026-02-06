「衆議院選挙」と「県知事選挙」が同じ日になるのは、1990年以来、36年ぶりとなります。 投票率の推移をみてみると、1990年は… 衆院選が「 77.83％」 知事選は「 78.13％」と、どちらも70％台後半となりました。 特に知事選は、その前の回の1986年よりも16ポイント以上上昇しています。 ただ 近年の投票率は… 衆院選は、「50％台」と低迷。 知事選は、2018年に「36.3％」と 統計を始めて以降、最も低くなってい