男性２人に自殺をそそのかした罪に問われている占い師の女。「自分の中の『父』という創造主がやった」と法廷で主張しました。 （浜田淑恵被告）「父が私を押さえつけるのです。私の意志というのは何もさせてもらえませんでした」自称・占い師の浜田淑恵被告（６３）。起訴状などによりますと、浜田被告は２０２０年、大阪府河内長野市の自宅で、被告を信奉していた寺本浩平さん（当時６６）と米田一郎さん（当時５１）に対し