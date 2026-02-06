佐野勇斗が、2月5日放送の『ぐるナイ』（日本テレビ系）に出演し、存在感を発揮している。「今年1月15日のオンエアから、人気企画『ゴチになります』の新メンバーとして、ダンス＆ボーカルユニット『M!LK』のメンバー佐野さんが登場。同じく新加入した女優の倉科カナさんとともに盛り上げています」（芸能記者）そんな佐野は、この日もトボけた天然キャラを炸裂させていた。「ラムチョップの黒にんにくソースを食べると、感想