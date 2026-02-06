２月７日（土）の近畿地方は、真冬の寒さが戻ります。８日（日）にかけては、大雪に警戒が必要です。日本付近では、冬型の気圧配置が次第に強まるでしょう。上空には強い寒気が流れ込み、北部では断続的に雪が降る見込みです。中部や南部も雲が多く、夜にかけてあちらこちらでにわか雪がありそうです。朝の最低気温は１〜４℃くらいの所が多く、前日と同じくらいですが、日中の最高気温は、暖かかった前日と比べて大幅ダウン