5日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、21日（土）に大田区総合体育館で開催されるSVリーグ女子第3節GAME1のAstemoリヴァーレ茨城戦で、試合終了後に両クラブのU15チームによるエキシビションマッチを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 他の第3節のカードと異なり後ろ倒しで行われるこのカード。21日（土）のGAME1は13時5