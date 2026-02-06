カシューナッツのアレルギー表示が、4月から義務化される見通しです。6日、国の消費者委員会の専門部会が開かれ、アレルギーを引き起こす恐れのある食品として、新たに「カシューナッツ」の表示を義務化する食品表示基準の改正案が了承されました。一方、ピスタチオについては表示を「推奨」する品目に格上げするとしています。消費者庁は今後、手続きを経て基準の改正を行うことにしていて、2026年4月から新たな食品表示基準が義