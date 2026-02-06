ミュージカル「最後の事件」が、2月7日〜3月8日に東京・博品館劇場、3月13日〜3月16日に大阪・サンケイホールブリーゼで上演される。6日には公開ゲネプロが行われた。同作はアーサー・コナン・ドイルが1893年に発表した「最後の事件」をモチーフに創作された2人芝居。世界一有名な探偵の一人「シャーロック・ホームズ」を生み出した作家アーサー・コナン・ドイルの知られざる心の内面と苦悩、そして彼にまつわる隠れた実話をも