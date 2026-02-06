3日、埼玉県川越市で開催された自民党選挙集会で演説する高市首相/Soichiro Koriyama/Bloomberg/Getty Images東京（CNN）東京郊外の小さな駅の外に、J―POPスターの登場シーンを思わせる光景が広がっていた。何千人ものファンが寒さに震えながら身を寄せ合い、日本中が今最も熱狂する人物を一目見ようと、スマホを高く掲げていた。突然、高市早苗首相がコンクリートの歩道に姿を現すと、興奮のざわめきが群衆に広がった。この熱気