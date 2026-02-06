TikTokのロゴ＝2025年9月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は6日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の動画が次々と表示される設計に中毒性があり、巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に違反しているとの暫定的な見解を公表した。未成年の利用者らへの悪影響を懸念し、設計を変更するよう求めた。違反が最終的に確認されれば、世界売上高の最大6％の制裁金を科される可能