衆院選の投開票日を前に、トランプ米大統領が交流サイト（SNS）上で高市早苗首相や自民党と日本維新の会の連立政権を支持すると投稿したことを受け、中道改革連合の野田佳彦共同代表は6日、「選挙終盤のこうしたコメントは異例だ。大統領にとって高市氏はお気に入りなのだろう」と皮肉った。共産党の田村智子委員長は「内政干渉だ」と反発した。野田氏は今回の投稿について「選挙への影響がどの程度あるのか分からない」としつ