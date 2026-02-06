６日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１７５７円８５銭（３・８８％）高の４万７０７１円３４銭だった。決算発表の内容が好感された銘柄を中心に上昇が目立ち、６日まで４日連続で最高値を更新した。今週の株式市場では、上場企業の２０２５年４〜１２月期決算発表を受けて幅広い銘柄が買われた。８日投開票の衆院選を巡って与党の優勢が伝えられ、高市政権の