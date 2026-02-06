37歳、遅咲きの“バズ”レスラーが新王者に。最後は4メートルのハシゴの頂上で綱引き合戦となり、ライバルが真っ逆さまに落下するシーンにファンも「ミームレスラーが頂点に」「最高のエンディング」と盛り上がりを見せた。【映像】これは痛い…高さ4メートルのハシゴで“綱引き合戦”WWEの第3ブランド「NXT」で、空位になっていたNXT王座決定戦を7人がラダーマッチで争い、ジョー・ヘンドリーが優勝。最後は約4メートルのハシ