大人になって、ライフステージの変わり目から「学び直し」を始めたい、と考えている人も少なくないのではないでしょうか。現在75歳、「最高齢の英会話教師」として活躍する日高由記さんは、20年以上専業主婦として過ごしたのち、40代半ばから本格的に英語の学び直しを始め、50代からフリーの通訳案内士や専門学校の講師として活動しています。今回は、そんな日高さんが考える、「大人の学び直し」に大切なことについて紹介します。