ESSEonlineに掲載された記事のなかから、2月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！一級建築士として活躍している田中ナオミさん（61歳）。夫とふたりで暮らす、家事効率を考えた住まいや「毎日忙しいけれど楽しい」と話すライフスタイルが注目を集めています。ここでは、田中さんの「家事ストレスを軽減する」生活動線づくりや収納のコツなどについて紹介します。※ 記事の初出は2025年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況で