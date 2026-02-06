老後に向けた暮らしの見直しアイデアを紹介します。夫と義母のシニア世代3人で暮らす整理収納アドバイザー・原田さよさん（現在60代）のケースです。ここでは、原田さんが夫婦で話し合い、老後も暮らしやすく整えた部屋づくりのエピソードについて語ります。50代のうちから「ものを減らして」よかった今年65歳になる夫と63歳になる私たち夫婦は、12年前に息子を亡くしたことがきっかけで家のなかを片付けてきました。【写真】シニ