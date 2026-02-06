４月１６日に東京・後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太（５８）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」の第４弾カードが６日、発表になった。鈴木みのる＆ウナギ・サヤカが日高郁人＆青木いつ希（ともにショーンキャプチャー）と対戦する。小橋は自身のＳＮＳで「日高選手はテクニシャンでガッツもありすごくいい選手。青木選手はフィジカルが強く現在チャンピオンです。ショーンキャプチャーで同じ釜