【イタリア・ミラノ６日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が開幕し、ライバルの米国が最高のスタートを切った。種目ごとに１位１０点、２位９点、３位８点と順位を与えられ、合計点で勝敗を決める一戦。初の金メダルを狙う日本は、男女、ペアで世界トップクラスの実力を誇る。米国との金メダル争いは、実力差の大きいアイスダンスでどこまで粘れるか。米国はこの日のリズムダンスで世界選手権３連覇中のマデ