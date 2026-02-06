教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件で、動画を提供した罪などに問われた茨城県の教諭の初公判が開かれました。 【写真を見る】｢自慢したい、優越感を得たい、会話を盛り上げたい…｣ “盗撮共有グループ”に動画提供した罪 茨城の中学校教諭･鈴木雄大被告（32）初公判で起訴内容認める 起訴状などによりますと、茨城県の中学校教諭・鈴木雄大被告（32）は、3年前、中学校内に設置した時計型カメラで当時