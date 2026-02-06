ミラノ・コルティナ五輪男子スノーボード・ビッグエアミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは5日（日本時間6日）、予選が行われた。決勝進出したスー・イーミン（中国）は敗退危機で日本人コーチから掛けられた言葉に感謝した。スー・イーミンは1回目の試技で着地に失敗。ピンチに陥った。しかし、2回目に87.75点、3回目に85点をマークし、4位で決勝に進出した。中国メディア「文匯報」は「ミラノ冬季五輪一