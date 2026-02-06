【モデルプレス＝2026/02/06】Snow Manの向井康二と岩本照が、2月5日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。ライブ前に行うトレーニングについて語った。【写真】Snow Man、ドームツアーで炎使った圧巻演出◆向井康二、ライブ前に筋トレ「最初は照にいが言うからやった」「ライブ前に筋トレとかしてる」という向井は、「バテるからね、ライブで。照